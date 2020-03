Coronavirus, il Papa presiede Padre nostro ecumenico in streaming

Roma, 25 mar. (askanews) - Papa Francesco ha presieduto a mezzogiorno, nella biblioteca del Palazzo apostolico vaticano, una straordinaria preghiera del Padre Nostro, alla quale ha invitato i cristiani delle altre confessioni (protestanti, ortodossi, anglicani), per "implorare misericordia per l'umanità duramente provata dalla pandemia di coronavirus"."Cari fratelli e sorelle", ha detto il Pontefice aprendo il momento di preghiera trasmesso in diretta streaming, "oggi ci siamo dati appuntamento, tutti i cristiani del mondo, per pregare insieme il Padre Nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Come figli fiduciosi ci rivolgiamo al Padre. Lo facciamo tutti i giorni, più volte al giorno; ma in questo momento vogliamo implorare misericordia per l'umanità duramente provata dalla pandemia di coronavirus. E lo facciamo insieme, cristiani di ogni Chiesa e Comunità e tradizione, da ogni età, lingua e nazione. Preghiamo per i malati e le loro famiglie; per gli operatori sanitari e quanti li aiutano; per le autorità, le forze dell'ordine e i volontari; per i ministri delle nostre comunità"."Oggi - ha proseguito il Papa - molti di noi celebrano l'Incarnazione del Verbo nel seno della Vergine Maria, quando nel suo 'Eccomi', umile e totale, si rispecchiò l''Eccomi' del Figlio di Dio. Anche noi ci affidiamo con piena fiducia alle mani di Dio e con un cuore solo e un'anima sola preghiamo".Il Papa ha poi pronunciato la preghiera del Padre Nostro in latino.