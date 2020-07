Coronavirus, Papa: 'Lodevole la richiesta di un cessate il fuoco globale'

Città del Vaticano, 5 lug. (Adnkronos) - "Cari fratelli e sorelle, questa settimana il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una Risoluzione che predispone alcune misure per affrontare le devastanti conseguenze del virus Covid-19, particolarmente per le zone già teatro di conflitti. È lodevole la richiesta di un cessate-il-fuoco globale e immediato, che permetterebbe la pace e la sicurezza indispensabili per fornire l’assistenza umanitaria così urgentemente necessaria". E' quanto sottolinea Papa Francesco al termine dell'Angelus. "Auspico che tale decisione venga attuata effettivamente e tempestivamente per il bene di tante persone che stanno soffrendo - aggiunge - Possa questa Risoluzione del Consiglio di Sicurezza diventare un primo passo coraggioso per un futuro di pace".