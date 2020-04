Coronavirus, per onomastico Papa dona respiratori a tre ospedali

Città del Vaticano, 23 apr. (askanews) - In occasione del suo onomastico, San Giorgio, Jorge Mario Bergoglio dona respiratori e materiale sanitario (mascherine, occhiali protettivi per i medici e gli infermieri, tute per le terapie intensive) a diversi ospedali: quello della città di Suceava, in Romania, focolaio di coronavirus nel Paese, quello di Lecce, in Italia, quello di Madrid, in Spagna."Un segno bellissimo che cade in questo giorno particolare nel quale il Santo Padre non riceve un regalo ma lo dona agli altri", commenta a Vatican News il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere apostolico, raccontando della imminente consegna che definisce "un abbraccio del Papa in una situazione difficile per tutto il mondo".I respiratori (5 in Romania, 2 a Lecce e 3 a Madrid) e tutto il materiale donato dal Papa sarà trasportato con un volo sul quale viaggerà anche il team di undici medici e sei operatori sanitari romeni, inviato il 7 aprile dal governo di Bucarest all'ospedale di Lecco per lavorare accanto all'Italia nel momento più duro della battaglia contro il coronavirus. Dei tre respiratori di Madrid si occuperà la Nunziatura che insieme al cardinale Carlos Osoro Sierra, arcivescovo della capitale spagnola, disporrà la destinazione agli ospedali più in sofferenza. ue i respiratori destinati all'ospedale di Lecce che saranno consegnati oggi dallo stesso cardinale Krajewski. Nel viaggio di ritorno in Vaticano, l'Elemosiniere farà tappa a Napoli per ricevere i farmaci destinati ai poveri di Roma. "Come il caffè sospeso - spiega il porporato - l'arcidiocesi ha promosso il farmaco sospeso e per ringraziare della vicinanza del Papa, durante l'emergenza coronavirus, sono stati preparati i medicinali destinati ai poveri di Roma". Pochi giorni prima di Pasqua, all'ospedale Cotugno di Napoli sono arrivati direttamente dal Vaticano due ventilatori polmonari, dispositivi sanitari per medici e infermieri ma anche uova pasquali.