Coronavirus, on line pagina informativa per le scuole

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - E' online la pagina informativa per le scuole. "In risposta alle vostre segnalazioni, sul sito del Ministero dell'Istruzione abbiamo creato una pagina di riferimento per gli istituti scolastici di tutta Italia, con un' ampia sezione in continuo aggiornamento contenente le risposte alle vostre domande. Se avete dei dubbi e volete informazioni ufficiali, consultate la pagina del Ministero", annuncia su Facebook la ministra dell' Istruzione Lucia Azzolina. Questo il sito: https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml