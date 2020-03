L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è preoccupata. Sul fronte coronavirus tuttavia qualche buona notizia comincia a esserci: “Il paziente 'uno' è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. E' stato cioè 'stubato' in quanto ha iniziato a respirare autonomamente", ha fatto sapere l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Il 38enne manager dell'Unilever è ricoverato a Pavia, mentre sua moglie, incinta di 8 mesi, è tornata a casa da qualche giorno dopo essere stata ricoverata al Sacco. Inoltre, sono 724 le persone guarite nel nostro Paese, 102 in più di domenica, ha spiegato il commissario per l'emergenza, Angelo Borrelli, durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile di Roma. Sono invece 463 - 97 in più - i morti legati al virus. I malati sono diventati 7.985, con un incremento di 1.598 persone. Sono 53.826 i tamponi per il coronavirus effettuati finora in Italia, 3.889 più di ieri. Di questi 20.135 solo in Lombardia, 15.956 in Veneto, 4.906 in Emilia Romagna. "Da martedì distribuiremo 100 mila mascherine negli istituti penitenziari, dove sono state montate 80 tende di pre-triage" per lo screening del coronavirus.

Organizzazione mondiale della sanità

"La minaccia di una pandemia sta diventando molto reale", ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, nella conferenza stampa quotidiana sulla diffusione del coronavirus. Ghebreyesus ha aggiunto che in tal caso si tratterà della "prima pandemia che potrà essere controllata". Il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge ha sottolineato che "La finestra di tempo che abbiamo per evitare che l'epidemia diventi una pandemia è ancora aperta, ma si sta chiudendo. E’ quindi urgente fare il possibile per sfruttarla al massimo.

Kluge si è soffermato sull’importanza del ruolo dell’informazione in questa emergenza: “Il ruolo dei giornalisti è cruciale. È molto importante dare informazioni precise e giuste. I giornalisti sono parte dello sforzo sanitario pubblico e come direttore dell'Oms chiedo loro di supportare lo sforzo che stiamo facendo per proteggere la salute dei cittadini".

Kluge ha anche consigliato di “usare informazioni che arrivano da fonti affidabili e di evitare di stigmatizzare le persone”. Sulle misure di prevenzione ha evidenziato: “Il messaggio agli italiani è quello di proteggersi, evitare che altri si ammalino e adottare le misure previste dalle autorità sanitarie italiane". "Il consiglio è di lavarsi le mani con acqua e sapone, di tossire sul gomito e coprirsi la bocca con una salvietta da buttare dentro un contenitore chiuso".

Il coronavirus nel mondo

E' salito a 105.586 il bilancio dei casi confermati di coronavirus nel mondo: lo ha annunciato oggi l'Organizzazione mondiale della Sanità, dopo avere confermato i 3.565 casi di contagio delle ultime 24 ore. Sono otto, invece, i nuovi Paesi interessati dall'infezione: Bulgaria, Costa Rica, Isole Faroe, Guiana Francese, Maldive, Malta, Martinica e Repubblica di Moldavia. In totale i Paesi interessati dal contagio sono oltre 100. La maggior parte dei casi registrati riguarda la Cina (80.859). Il bilancio delle vittime, secondo l'Oms, è salito a 3.100 in Cina, a 484 nel resto del mondo.