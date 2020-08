Coronavirus, oggi 347 casi positivi. Curva in discesa

Roma, 8 ago. (askanews) - 347 casi positivi. E' il bilancio di oggi sul fronte coronavirus in Italia. Una curva che si presenta in discesa di 205 casi rispetto a ieri (552 casi registrati). Oggi i casi totali hanno sfondato quota 250mila raggkiungendo i 250.103 casi (erano 249.756 quelli di ieri).I deceduti sono arrivati a 35.203 (ieri erano 35.190) mentre i dimessi e i guariti aumentano: 201.947 rispetto ai 201. 643 di ieri.Infine restano stabili i ricoverati con sintomi: 771 in totale.