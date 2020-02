Coronavirus, nuovi morti lombardi di Nembro, S.Fiorano e Codogno

Milano, 25 feb. (askanews) - Sono tre anziani di Nembro (Bergamo), San Fiorano (Lodi) e Codogno (Lodi) i tre casi di pazienti positivi al coronavirus la cui morte è stata accertata nel pomeriggio in Lombardia. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a margine di una conferenza stampa convocata per fate il punto sui casi di coronavirus nel proprio territorio. Si aggiungono ai sei morti contati finora all'interno della Regione. Come per i casi precedenti i nuovi decessi riguardano persone, rispettivamente di 84, 91 e 83 anni, con un quadro clinico compromesso e non è detto, ha sottolineato l'assessore, che si tratti di persone uccise dal coronavirus.