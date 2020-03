Coronavirus, nuove zone rosse: si decide oggi

Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - Una nuova stretta per arginare la diffusione del Covid-19 sarà contenuta nel Dpcm che il premier Giuseppe Conte dovrebbe firmare in giornata. Fra le misure di cui avrebbe parlato nel corso della notte con i ministri durante il Cdm, a quanto apprende l'Adnkronos, l'ipotesi di istituire nuove zone rosse, attenzionati i comuni di Alzano e Nembro, ma anche zone gialle più diffuse, ormai quasi una certezza. Nonché una nuova stretta per tutti: "Ci saranno norme più restrittive per l'intero territorio nazionale - spiega una fonte di governo - per limitare le ipotesi di assembramenti".