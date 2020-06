Coronavirus, niente ferie per 6 italiani su dieci

Milano, 29 giu. (askanews) - Il coronavirus mette il ginocchio l'economia e il settore del turismo. Quest'estate resteranno a casa 6 italiani su 10 per gli effetti della crisi. Tanti i motivi della rinuncia, l'11% afferma di avere già consumato tutti i risparmi e di non poter più attingere a fondi personali, molti invece hanno già usato i giorni di ferie durante il lockdown, altri ancora non partono per paura. Ma non è solo questione di turismo interno, in Italia si contano più di 10 milioni di turisti italiani e stranieri in meno nel mese di giugno con un impatto drammatico su economia ed occupazione per il settore della vacanza Made in Italy in cui operano 612mila imprese con 2,7 milioni di lavoratori. Completamente bloccati gli arrivi dei turisti provenienti da Paesi extracomunitari come Giappone, Cina e Stati Uniti mentre segnali ancora troppo deboli arrivano da Germania e Nord Europa con la riapertura delle frontiere avvenuta da pochi giorni. Chi invece sceglie di partire comunque predilige mete vicine a casa raggiungibili in macchina o treno, poco gettonate per il momento le città d'arte.