Coronavirus, Niccolò negativo al test

Roma, 15 feb. (Adnkronos Salute) - Niccolò è risultato negativo al test per il coronavirus. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, il tampone per la ricerca del coronavirus, effettuato sul 17enne di Grado arrivato oggi allo Spallanzani da Wuhan, è risultato negativo. "Sono contento di essere tornato in Italia". Niccolò ha condiviso le prime emozioni con chi l'ha accolto questa mattina nella struttura eccellenza italiana nella lotta al coronavirus. Il ragazzo è "sereno" e si sente "protetto", ha appreso l'Adnkronos Salute. La sua famiglia e l'Italia gli sono mancate molto. Come ha sottolineato anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato questa mattina durante la lettura del bollettino, Niccolò ha voglia di mangiare cibo italiano, ha subito chiesto del prosciutto. "Con Niccolò abbiamo parlato poco perché in aereo ha riposato e mangiato. Ma era davvero contento di tornare, era il suo desiderio più grande - ha detto all'Adnkronos Salute il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che lo ha accompagnato - Il viaggio per lui è stato meno comodo perché era in biocontenimento e sarà chiaramente stanco, ma sta bene".