Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Rispetto a ieri, in tre regioni d'Italia non si registrano casi di Coronavirus. Sono Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. E' quanto emerge dal report giornaliero diffuso dal Ministero della Salute e consultabile sul sito della Protezione Civile.Cinque morti e 190 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore