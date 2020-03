Coronavirus, Musumeci: da Roma inviate mascherine inefficaci

Palermo, 18 mar. (askanews) - "L'altro grande tema è la mancanza di dispositivi". Le mascherine inviate da Roma "sono un panno che di solito si usa con un po' di detersivo per pulire il tavolo. Non può essere una mascherina. Non si può andare in guerra con le fionde. Non è possibile. E la gente cerca in ogni parte della Sicilia e mi chiamano sindaci, i medici, mandateci mascherine, non voglio polemizzare ma siamo ad un punto di non ritorno". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci intervenendo alla trasmissione di La7 L'Aria che tira a proposito delle mascherine giunte da Roma."Bisognava requisire due o tre aziende, collocare un dirigente dello Stato e dire 'da domani producete questo tipo di prodotto' - ha detto -. Si fa così quando si è in guerra. Non si cerca il mercato, si fa la gara Quando si è in una situazione straordinaria si agisce con provvedimenti straordinari. La quinta, sesta forza economica del mondo non può pensare di partecipare a una gara internazionale per avere le mascherine e poi far avere queste cose".