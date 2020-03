Il coronavirus mette in ginocchio la Lombardia. Un anestesista di Bergamo: “Reggeremo pochissimo”. Prime vittime in Sardegna

Situazione sempre più difficile in Lombardia sul fronte Coronavirus. "Se il trend dell'epidemia da SarsCov2 continuerà con questo ritmo, Bergamo reggerà ancora per pochissimo: gli ospedali sono saturi ed anche i posti in Regione Lombardia si stanno esaurendo", è la testimonianza di Ivano Riva, anestesista e rianimatore all'Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e vice presidente dell'Associazione degli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani Aaroi-Emac Lombardia. Ormai, afferma, "intubiamo in Terapia intensiva anche più di 7 persone al giorno e lavoriamo senza sosta, con in media un turno di riposo ogni 14 giorni". "Credo che ci sia una percezione sbagliatissima a Roma e non solo. La situazione è oggettivamente gravissima - dice in una intervista a Repubblica il governatore alla Lombardia Attilio Fontana - il virus è subdolo, scompare e ricompare e colpisce duro. Siamo agli sgoccioli dei letti per la terapia intensiva, l'assessore mi dice che sono poche decine".

"Sono almeno 7 giorni che arriviamo a fine serata solo con 15 letti liberi in terapia intensiva. C'è un limite che è soprattutto quello dei respiratori", è l'allarme lanciato dall'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Guido Bertolaso sarà il "consulente personale" del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano.

E Milano perde anche l'architetto e urbanista Vittorio Gregotti, che si è spento all'età di 92 anni per complicazioni legate al Coronavirus. Laureato in architettura nel 1952 al Politecnico di Milano, è stato uno dei padri dell'architettura italiana e urbanista di fama mondiale. Tantissimi sono i progetti firmati da Gregotti, che ha realizzato opere in tutto il mondo: tra le più famose spiccano il teatro degli Arcimboldi di Milano, gli stadi Barcellona e di Genova, il centro culturale Belém di Lisbona (biblioteca e area espositiva) e il controverso quartiere Zen di Palermo, non portato a compimento per infiltrazioni mafiose negli appalti. Tra gli altri lavori ci sono l'ampliamento del museo d'arte moderna e contemporanea dell'Accademia Carrara e la chiesa di san Massimiliano Kolbe (dove realizzò anche gli arredi sacri in marmo bianco) a Bergamo, il ponte sul Savio a Cesena, l'acquario Cestoni di Livorno e, più recenti, la progettazione del quartiere residenziale di Pujiang a Shangai, il nuovo edificio universitario alla Bicocca di Milano, la facoltà di Medicina dell'università Federico II a Napoli e il teatro Fonderia Leopolda a Follonica, ex fabbrica ristrutturata del gruppo Ilva. Grande lettore e appassionato di musica sinfonica e lirica e di filosofia e di arte, da Novara, dove era nato nel 1927, si trasferì a Milano che scelse come città dove lavorare e vivere. Qui nel 2012 la Triennale gli conferì la medaglia d'oro alla carriera. Gregotti fu progettista e designer, ma anche docente, saggista, critico e direttore di riviste specializzate; fu tra coloro che alla fine dell'Expo chiese di sfruttare lo spazio dismesso dall'Esposizione: «Per vivere, l'area deve diventare un pezzo di città. Milano sfrutti la grande sfida della Città metropolitana». Complessivamente realizzò 1600 progetti, fortemente legati all'arte e alla cultura.

Sale intanto ancora il conteggio dei positivi al Coronavirus in Veneto. Sono, stamane, 2.172, con l'aggiunta degli ultimi 178 casi con i quali è stato aggiornato il report della Regione Veneto. I pazienti ricoverati sono 426 (+10), quelli in terapia intensiva 129 (+4). Si aggrava il bilancio dei morti, ora a quota 63, con 3 malati deceduti nella notte. I pazienti dimessi dall'inizio dell'emergenza, il 21 febbraio, sono 120.

Per far fronte all'emergenza coronavirus, Consip ha già ordinato 3.800 ventilatori polmonari, ne ha reso disponibili in pronta consegna ulteriori 300, e ha contrattualizzato forniture per oltre 30 milioni di mascherine chirurgiche, più di 7 milioni di guanti, oltre 13 milioni di tute, calzari, cuffie e camici (ancora da assegnare da parte di Protezione Civile) e per oltre 390 mila tamponi e più di 260 kit diagnostici corrispondenti a oltre 67 mila test. Lo rende noto la società spiegando che tutte le forniture "sono completamente sicure". Sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più in un giorno, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 21.157. E' il dato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 1.441 le vittime. In un solo giorno c'è stato un aumento di 175 morti. Sono 1.518 i malati ricoverati in terapia intensiva, 190 in più rispetto al giorno prima. "Siamo di fronte ad una grande pandemia - ha aggiunto - dobbiamo lavorare tutti insieme senza polemiche", ha detto Borrelli sulle accuse delle Regioni, in particolare della Lombardia (sulle mascherine).

E in Sardegna si registrano le prime due morti. È infatti morto, senza mai riprendersi dal giorno del ricovero risalente allo scorso 2 marzo, l'imprenditore 42enne ricoverato al Santissima Trinità, e si è spento, poco dopo, anche uno dei primi ricoverati per Coronavirus a Sassari. Le condizioni dell'imprenditore erano apparse da subito gravi, ma stabili. Nelle ultime ore, tuttavia, il quadro generale è precipitato. Questa mattina l'ospedale ha rilasciato la drammatica e inaspettata notizia ai familiari, che dal ricovero non hanno mai potuto vedere il proprio caro. Dell'uomo morto a Sassari non si hanno ulteriori notizie.

Sospesi voli e navi per la Sardegna

Che la situazione sia grave lo conferma anche la decisione della ministra De Micheli di eliminare i treni notturni - dopo che oltre 400 persone sono partite da Milano per il sud Italia (tutte controllate, avevano le 'giuste motivazioni' dice la Polfer) - e di bloccare i collegamenti da e per la Sardegna per tutti i passeggeri e il nuovo appello ai cittadini di palazzo Chigi. "Limitate gli spostamenti ai soli motivi essenziali e alle sole esigenze realmente indifferibili, lavoro, salute e stato di necessità". Si vola solo tra Roma Fiumicino e Cagliari, mentre sulle navi potranno viaggiare solo le merci. Il trasporto delle persone su traghetti e velivoli può avvenire soltanto su autorizzazione della Regione e per dimostrate e improrogabili esigenze. Il decreto (Pdf).