Coronavirus: mascherina su statua Joyce

(ANSA) - TRIESTE, 8 MAR - Un bavaglio-mascherina a protezione del virus del Coronavirus è stata sistemata sul volto della statua di James Joyce, a Ponterosso, in centro a Trieste. E' il gesto di spensieratezza e ironico di sconosciuti rispetto a una situazione psicologicamente pesante anche nel capoluogo giuliano. Il bavaglio-mascherina, ben visibile perché di colore fucsia, porta un simbolo sconosciuto di colore nero ed è stato messo sul volto della statua in nottata oppure in mattinata. Tra i non tantissimi passanti, nonostante la bella giornata di sole, molti si fermano a osservare la statua con la mascherina, che strappa a tutti un sorriso. (ANSA).