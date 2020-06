Coronavirus, Marche, secondo giorno zero

(ANSA) - ANCONA, 20 GIU - Secondo giorno consecutivo a 'doppio zero', senza nuovi casi positivi al coronavirus e senza decessi, nelle Marche, che registrano anche il terzo giorno consecutivo senza vittime, mentre i malati ricoverati diminuiscono e arrivano a 13. I dati sono resi noti dal Gores (Gruppo regionale operativo emergenza sanitaria). Il numero totale dei decessi correlati al coronavirus resta fermo a 994. Oggi l'ospedale di Pesaro dell'Ao Marche Nord, in prima linea durante l'epidemia, è stato dichiarato covid free, dopo che l'ultimo ricoverato per coronavirus è risultato negativo al tampone.