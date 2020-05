[La polemica] "Cina modello perfetto anzi no, è la Svezia". E poi: tamponi e mascherine si o no. Le giravolte dell'Oms

C'è una data che può essere considerata l'inizio delle tante ombre che in queste settimane si sono addensate sull'Organizzazione mondiale della Sanità, cioè l'agenzia dell'Onu che viene percepita come baluardo ultimo sulle direttive e scelte sanitarie nel mondo, e il relativo monitoraggio di come vengano poste in essere. In sintesi: il faro a cui rivolgersi quando la paura e gli sbandamenti da pandemia si moltiplicano. Quella data è lo scorso 14 gennaio, quando il microbiologo etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, a capo dell'Oms, twitta: "La trasparenza della Cina è sorprendente" quanto a denunciare al mondo l'incidenza e le modalità di diffusione del virus. I fatti ci dicono che la prima sequenza del Coronavirus risale al precedente 27 dicembre, dato trasmesso da Pechino solo il 10 gennaio. Nello stesso periodo il medico cinese Li Wenlaing riconosce che non si tratta di "semplice" Sars, che una mutazione importante del virus è avvenuta e che ha un altro tasso di aggressività. Li viene isolato e trattato come nemico del popolo, diventerà eroe nazionale cinese dopo la sua morte a causa dell'infezione, e mentre il Covid-19 si abbatte sul resto del mondo. E' solo la prima di una serie di aggiustamenti in corsa, chiamiamoli così, che hanno diffuso ombre e ambiguità percepite sull'operato dell'Oms.

D'accordo con se stessi, prima di tutto

Mentre, anche di fronte ai numeri record di contagi e morti (oltre 64mila decessi, più che durante la guerra in Vietnam) il presidente Trump attacca la Cina continuando a cavalcare le molte opacità di Pechino e la teoria che il virus sia stato creato in laboratorio a Wuhan, l'Oms si trova alle prese con la pesante messa in discussione della sua coerenza e credibilità. Proprio in un periodo in cui le competenze scientifiche sono chiamate a fare la differenza, in un'arena di continui litigi politici, disinformazione, complottismi e stress di cittadini sempre più provati dal lockdown. Sono molte le inchieste che documentano le sbandate in corsa dell'ente chiamato a monitorare e prevenire emergenze sanitarie mondiali. Mentre Trump annuncia un taglio dei fondi Usa destinati all'organizzazione, pari al 18% del budget totale, cifra considerevole. A cominciare dalla lentezza nel dichiarare il progressivo innalzamento degli allarmi virali fino allo stato di pandemia. Fino alle raccomandazioni di fare i tamponi solo a chi avesse chiaramente i sintomi del Covd-19 e al lungo ridimensionamento dell'importanza delle mascherine. Torniamo alle date. Lo scorso 14 gennaio, Ghebreyesus sosteneva ancora la versione ufficiale dell'Oms secondo cui non ci fossero prove certe che il Coronavirus si stesse trasmettendo da uomo a uomo. Mentre centinaia di persone morivano, gli ospedali speciali sorgevano a tempo rapidissimo in territorio cinese e il medico-eroe Li perdeva la vita come un reietto.

Le indicazioni di Taiwan ignorate e il modello ideale svedese a posteriori

Se, per conferma dell'Oms, il modello cinese di risposta al virus, basato su un rigidissimo lockdown proprio del regime e non della democrazia, per lungo tempo è stato quello più virtuoso, maggiormente suscettibile di ridurre l'incidenza del Covid, l'ultima uscita di Mike Ryan, anche lui ai vertici dell'Organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui il nuovo modello ideale da seguire è quello della Svezia, che ha a lungo evitato il lockdown e puntato sulla responsabilità individuale dei cittadini (ma con impennata temporanea di contagi e vittime che spinse il premier di quel Paese a scusarsi con i cittadini) rimette in discussione la chiusura dura seguita fino a lì dalla maggioranza dei Paesi, inclusa l'Italia. E' arrivato il momento della domanda: che bisogna fare, realmente? C'è un modo univoco di procedere? Sarebbe forse il caso di studiare meglio il comportamento virtuoso di Taiwan che ha spento velocemente i contagi ed è stata fra i primissimi a gridare all'allarme epidemia. Inascoltata, perché in pessimi rapporti con Pechino e perché non Stato membro dell'Oms. Fino a metà marzo le indicazioni dell'Organizzazione circa mascherine, tamponi e immuni hanno continuato a precisarsi in corsa, con notevoli correzioni. Sulle mascherine: prima lasciarle ai medici e a chi fosse gravemente malato, poi no, diamole a tutti. Sui tamponi e i test sierologici, la prima posizione dell'Oms era di usarli su pazienti con sintomi gravi e contatti con positivi (mentre da noi il Veneto e altrove la Germania partivano disubbidendo con tamponi a tappeto, mossa che si è rivelata azzeccata) quindi di estenderli a quante più persone possibile. Resta il nodo dei guariti: hanno sviluppato anticorpi per bloccare il Coronavirus? Non c'è ancora un parere univoco, manca l'evidenza scientifica. Come si sa la scienza non è il territorio delle certezze granitiche, si procede per raccolta di dati e sperimentazione con verifica. Ma i dubbi sulle lentezze ed esitazioni dell'Oms si moltiplicano. Ed è proprio ciò che di più dannoso possa accadere alla vigilia della Fase 2 e mentre ancora diversi Paesi sono in piena emergenza sanitaria. Con una "chicca" tutta italiana. Lo scorso 19 aprile Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms diceva dell'onnipresente (su tv e altri media) superconsulente Walter Riccardi: "E' un supercampione della sanità pubblica nazionale, ma non è dell'Oms". E Riccardi, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva, rispondeva poco dopo: "Sono il rappresentante italiano nel Comitato esecutivo dell'Oms, designato dal Governo per il periodo 2017-2020. Non sono cioè un dipendente dell'Oms".