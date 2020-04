Coronavirus, Irccs S.Matteo: no esclusiva, ben vengano altri test

Milano, 17 apr. (askanews) - Sui test sierologici per individuare chi è stato infettato dal Coronavirus, magari in modo asintomatico, "si sta facendo un grande polverone sul nulla" perché "non c'è nessun accordo di esclusiva" tra il Policlinico San Matteo di Pavia e la Regione Lombardia e ci sarà comunque bisogno di prodotti di diverse aziende. Lo ha sottolineato il presidente dell'Irccs pavese, Alessandro Venturi, a proposito della scelta della Regione di partire il 21 aprile proprio con i kit sviluppati dalla multinazionale piemontese Diasorin insieme ai ricercatori dell'ospedale di Pavia per rilevare la presenza di anticorpi immunizzanti nella popolazione. L'accordo, ha precisato, prevede una royalty dell'1% a favore dell'Irccs per i test venduti da Diasorin, eccetto che per gli acquisti diretti e indiretti della Lombardia."Il fatto che la Regione parta con questo prodotto, che ad oggi a mia conoscenza è l'unico che offre un risultato quantitativo rispetto agli anticorpi neutralizzanti, frutto della ricerca italiana e lombarda, mi sembra una scelta di buonsenso, se poi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ce ne saranno altri altrettanto affidabili benissimo, di certo questo è come una Ferrari" ha aggiunto Venturi, secondo il quale un'unica azienda, qualunque essa sia, non sarà comunque in grado di soddisfare la domanda: "Tutte le Regioni - ha osservato - avranno bisogno di tantissimi test e più aziende ci saranno con prodotti di affidabilità accettabile meglio sarà. Spero ne arrivino tantissimi, ma non penso che li avremo, faremo la stessa fine fatta con le mascherine".Quanto a cosiddetti test rapidi, che implicano la semplice puntura di un dito invece del prelievo venoso previsto nel caso del kit Diasorin-S.Matteo, "non mi assumerei la responsabilità di dare un risultato su un test con un margine di errore molto alto e un risultato non specifico sugli anticorpi" ha continuato Venturi. A suo parere, in ogni caso, ci sono troppe aspettative sui test sierologici in generale: "Stiamo illudendo la gente pensando di risolvere con la diagnostica un'epidemia di fronte alla quale non abbiamo tutto quello che la scienza ci può di solito offrire come un farmaco o un vaccino. La cruda verità è invece è che al momento l'unica risposta è il cambiamento dei comportamenti sociali, bisogna dire con chiarezza che non possiamo più fare la stessa vita fatta finora, anche una volta che tutti avranno fatto il test".Il risultato dello screening, prevede Venturi, "sarà che il 10% della popolazione ha fatto il Covid-19 e il 90% no. A quel punto cosa si fa? Restiamo tutti in casa fino a dicembre? Allora deve essere chiaro che i test servono per dire che abbiamo un rischio che dobbiamo continuare a gestire, finché non ci sarà un vaccino, cioè con barriere fisiche, con il distanziamento e una vita sociale necessariamente diversa, senza prendere in giro la gente dicendo che c'è un'immunità di gregge dalla quale siamo lontanissimi".Quanto alle polemiche sulle royalties che Diasorin pagherà al San Matteo, che hanno portato alle dimissioni del capo-ricercatore Fausto Baldanti dai comitati tecnico-scientifici di Lombardia e Css a causa del potenziale conflitto di interessi, per Venturi "è un tema che non esiste" perché "un Irrcs pubblico fa ricerca e sperimentazione clinica con fondi che il ministero della Salute ripartisce sulla base di una serie di parametri tra cui il cosiddetto trasferimento tecnologico. Questo in Italia non lo fa nessuno, lo fa il privato, e la volta che un istituto come il San Matteo riesce a mettere a punto una metodica, sviluppata da un'azienda, e ha come ritorno l'1% per pagare i ricercatori e i macchinari è una cosa di cui l'Italia intera dovrebbe vantarsi".