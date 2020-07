Coronavirus, indagati vertici San Matteo e a.d. di Diasorin

Milano, 22 lug. (askanews) - I vertici del Policlinico San Matteo e l'amministratore delegato di Diasorin sono indagati dalla Procura di Pavia nell'ambito di una inchiesta aperta sull'accordo tra l'ospedale pavese e la società biotecnologica piemontese per lo sviluppo del test sierologici per il Covid-19. E' quanto si apprende da una nota della Procura di Pavia.La Procura della Repubblica di Pavia, nell'ambito delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Mario Venditti e da Paolo Mazza, ha disposto l'esecuzione di diverse perquisizioni domiciliari e locali nei confronti di diversi soggetti indagati per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato. La Guardia di Finanza si è recata presso l'Irccs San Matteo, la Fondazione Insubrica di Ricerca per la vita, la Diasorin e la Servire Srl.Tra i soggetti indagati figurano il presidente, il direttore generale e il direttore scientifico della Fondazione Irccs San Matteo di Pavia, il responsabile del laboratorio di Virologia molecolare del medesimo istituto, e l'amministratore delegato della società biotecnologica piemontese Diasorin.(segue)