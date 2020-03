Coronavirus, in Lombardia 966 morti e 732 in terapia intensiva

Milano, 14 mar. (askanews) - Salgono a 966 i decessi per Coronavirus in Lombardia; in terapia intensiva sono ricoverati 732 pazienti, 85 in più di ieri. I positivi sono complessivamente 11.685 persone. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera."I numeri evidenziano una crescita della diffusione del contagio. Una crescita costante, con un leggero incremento", ha detto Gallera. I dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 1.660; 149 pazienti sono stati dimessi dopo essere stati in terapia intensiva.