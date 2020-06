Coronavirus, in Lombardia 156 nuovi positivi su 14mila tamponi

Milano, 26 giu. (askanews) - Sono 156 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 72 debolmente positivi e 51 individuati dopo un test sierologico. I tamponi effettuati nelle ultime ore sono stati 14.101, con il totale che sale oltre il milione da inizio epidemia. I decessi sono 16, 16.624 morti da febbraio.Prosegue il calo degli ospedalizzati: oggi si contano 501 pazienti non in terapia intensiva (-121 da ieri) e 47 letti occupati in terapia intensiva, uno in meno di ieri. I guariti-dimessi in 24 ore sono stati 492, 65.323 da febbraio: 62.773 guariti e 2.550 dimessi."I dati di oggi - ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera - evidenziano un ulteriore importante calo dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali, che si assestano a quota 501 rispetto ai 620 di ieri. Dei 156 casi positivi di oggi, 72 evidenziano una positività 'debole' e 51 sono riferiti a test sierologici", ha concluso.