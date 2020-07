Coronavirus, in Italia sono cinque oggi le regioni Covid-free

Roma, 30 lug. (askanews) - Sono cinque, oggi le regioni italiane in cui non si registrano nuovi casi di positività al Covid-19 nonostante l'aumento di 386 casi. Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, Sardegna e Umbria non hanno fatto registrare nessun caso di positività. E' quanto si legge nel bollettino della Protezione Civile Nazionale. Oggi è il Veneto, con 112 casi la regione con più positivi riscontrati nelle ultime 24 ore. In Lombardia se ne registrano 88. Brusco il balzo in Sicilia dove i casi sono diventati 39. In Emilia Romagna 35 casi.