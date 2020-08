Coronavirus: in Italia salgono di 412 i nuovi casi, 6 i decessi

Roma, 11 ago. (askanews) - Cresce il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia rispetto a ieri. Oggi i nuovi positivi sono 412 (ieri erano 259, ndr) e portano il totale a 251.237. E' quanto si legge sul bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità , sottolineando che i decessi sono stati 6, portando il totale a 35.215.Ci sono poi 801 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 49 sono in terapia intensiva mentre 12.711 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 13.561 persone.Valle d'Aosta e Molise oggi sono regioni covid free.