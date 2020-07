Roma, 16 lug. (askanews) - E' cresciuto di 47 unità, in 24 ore, il numero dei ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, oggi sono 750. Scende di 4 unità, quello dei ricoverati in terapia intensiva, mentre sale di 31 unità il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare. E' quanto emerge dal Bollettino della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in Italia 1983 tamponi.