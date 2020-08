Coronavirus, in Italia contagi in calo e 5 morti

(Adnkronos) - Sono 295 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 247.832 contagi da inizio emergenza. E' quanto emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute consultabile sul sito della Protezione Civile.In Lombardia 55 nuovi contagi e un decessoSono 5 le persone morte a causa di complicanze legate al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 35.146 vittime da inizio emergenza. Le persone guarite dal coronavirus in Italia rispetto a ieri sono 255, 200.229 da inizio emergenza. Al momento, in Italia sono 12.457 le persone positive al coronavirus.I dati dell'emergenzaOggi in Italia sono stati effettuati 52.883 tamponi, 6.873.496 da inizio dell'emergenza Covid-19. Il Veneto è la regione in cui sono stati effettuati più test, 15.286 in un giorno, mentre la Valle d'Aosta è quella con il numero più basso (56).