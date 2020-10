Coronavirus, in Italia brusco balzo in avanti dei contagi (+2548)

Roma, 1 ott. (askanews) - Brusco balzo in avanti del numero dei contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia che ricorda gli aumenti che avvenivano nell'aprile scorso. Oggi l'incremento è stato di 2548 nuovi casi, ben 697 in più rispetto a quello già significativo di ieri. Anche il numero dei decessi, secondo il bollettino del ministero della Salute Iss, è in aumento: oggi 24 nuovi morti a fronte dei 19 di ieri. Un dato che porta a 35.918 il numero dei morti per Coronavirus nel nostro Paese da inizio Pandemia. Sale di 50, oggi sono 3097 il numero delle persone ricoverati con sintomi negli ospedali e cresce di 11 quello dei ricoverati nelle terapie intensive che oggi sono 291. In aumento, + 1323, pure il numero delle persone attualmente in isolamento domiciliare: oggi sono 49259. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 118.236 tamponi. Il maggior numero dei nuovi contagi si è registrato in Veneto (+445) Campania (+390) e Lombardia (+324).