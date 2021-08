Coronavirus, in Italia 5.923 nuovi casi e 23 morti

Roma, 22 ago. (askanews) - In Italia da ieri si contano 5.923 (ieri 7.470)nuovi contagi da Covid, secondo quanto comunicato dal ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 23 decessi (ieri 45). Il totale dei morti dall'inizio della pandemia sale a 128.751.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 175.539 tamponi, con un tasso positività che sale al 3,4%, in aumento dal 2,9%. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.767, con un aumento di 34 persone rispetto a ieri mentre sono 472 i ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri), con 33 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.220.924 i guariti (+4.382) e 134.938 gli attualmente positivi (+1.517).