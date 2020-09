Coronavirus, in Italia +1640 contagi ma tamponi sono oltre 103mila

Roma, 23 set. (askanews) - In Italia aumentano i contagi da Sars-Cov-2: sono 1640 nelle ultime 24 ore, ma i tamponi sono oltre 103mila, +16.393 rispetto a ieri. I morti sono 20 e preoccupa anche l'aumento dei ricoveri e delle terapie intensive, come registrano i dati del bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità.Rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirurs sono stati 1640, che porta il totale dall'inizio della pandemia a 302.537. I guariti oggi 220.665, con un aumento di 995 rispetto a ieri, mentre i decessi sono stati 20, un dato che fa salire a 35.758 il bilancio dei decessi avvenuti nel nostro Paese dall'inizio della pandemia. Ad oggi sono positive 46.114 persone. Di queste 2658, 54 più di ieri, sono ricoverate con sintomi, 244 sono in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri), mentre 43.212 persone sono in isolamento domiciliare.In aumento anche il numero dei tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati complessivamente 103.696, +16.393 rispetto a ieri.Nessuna delle regioni italiane oggi è rimasta immune da casi di positività al Covid-19. La regione con meno incremento di contagi è la Valle d'Aosta dove si sono registrati 2 casi. La regione con il maggior incremento di contagi è la Campania con 248, seguita da Lombardia, 196, e Lazio con 195. In Veneto i nuovi positivi sono 150, 108 in Liguria mentre in Emilia Romagna 101.GCa