Coronavirus, in Italia 1.648 nuovi contagi e 24 morti in 24 ore

Roma, 29 set. (askanews) - Sono 1.648 più di ieri i nuovi positivi in Italia e nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24 decessi, che portano a 35.878 il numero dei morti nel nostro Paese dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità.Oggi, a fronte di 1.648 nuovi positivi, sono stati registrati complessivamente 90.185 tamponi, e sono 39.076 in più rispetto a ieri. Ieri a fronte di 1.494 nuovi positivi erano stati condotti 51.109 tamponi. Da inizio pandemia in Italia sono stati effettuati 11.228.358 tamponi.Attualmente sono positive in Italia 50.630 persone, 307 più di ieri. Sale il numero dei dimessi-guariti: oggi sono 1316 più di ieri. E' cresciuto di 71 unità, rispetto a ieri, il numero delle persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani con Covid-19. Cresce di 7, rispetto a ieri, anche il numero della persone ricoverate in terapia intensiva, oggi sono 271. E' cresciuto di 229 unità, rispetto a ieri, il numero delle persone in isolamento domiciliare: oggi sono 47.311.Anche oggi nessuna regione italiana è rimasta immune da nuovi contagi. La regione in cui se ne sono registrati di meno è il Molise con un solo caso. Dei 1.648 nuovi positivi, 286 sono stati registrati in Campania, 219 in Toscana e 203 in Lombardia. In Sicilia sono stati registrati 163 nuovi positivi, 140 in Veneto, 100 in Piemonte. Nelle restanti regioni i positivi al Covid-19 sono inferiori alle cento unità.