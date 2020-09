Coronavirus: in E-R 134 nuovi casi e una nuova vittima

(ANSA) - BOLOGNA, 05 SET - Sono 134 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, dove si registra anche una nuova vittima (a Reggio Emilia). Quanto ai ricoveri, in terapia intensiva c'è un paziente in meno rispetto a ieri (12 in totale), mentre in altri reparti Covid i malati salgono di 8 unità (122). È quanto emerge dall'ultimo bollettino della Regione basato sui dati alle 12 di oggi di oltre 10mila tamponi e 2.600 test sierologici. Dei 134 nuovi casi (età media 38 anni) 72 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono 41 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero e 16 quelli di rientro da altre regioni è 16. Il maggior numero dei contagi nelle province di Bologna (24), Modena (21), Ravenna (15), Ferrara (14), Parma (11), Reggio Emilia (11) e a Forlì (16). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 3.251 (62 in più di quelli registrati ieri). (ANSA).