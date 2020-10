Coronavirus, in Campania obblighi e divieti anticipano i Dpcm

Roma, 8 ott. (askanews) - La Regione Campania "ha anticipato le decisioni del governo nazionale almeno di 10-15 giorni": questo il mantra del governatore campano, Vincenzo De Luca, durante il periodo del lockdown quando, la regione contava un numero molto basso di contagi da Covid-19. Un andamento che continua anche in queste ultime settimane in cui, proprio la Campania, è ai primi posti in Italia per numero di persone positive.Il Dcpm firmato ieri dal premier Conte, che interviene sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale disponendo che si possa solo introdurre misure più restrittive oppure ampliative, non comporterà alcun cambiamento di rotta su quanto già fatto in questi mesi da Palazzo Santa Lucia. La Regione Campania, fu tra le prime a disporre, ad horas, la creazione di zone rosse regionali in aree del territorio nelle quali si erano registrati dei cluster.Il confermato governatore, immediatamente dopo la sua rielezione, ha avviato una serie di misure stringenti al fine di contenere i contagi. E' del 24 settembre l'ordinanza che obbligava l'uso della mascherina all'aperto 24 ore su 24 e una capienza massima negli stadi di mille persone. Con una nuova ordinanza, il 29 settembre, c'è stata una prima stretta sulla movida obbligando bar, pizzerie, ristoranti e pub a vietare l'asporto dalle 22 alle 6. Dalle 22 alle 6 è stato anche vietato il consumo di bevande in parchi pubblici e ville comunali nonché nelle aree vicine ai locali. Sempre il 29 settembre è stato imposto il divieto di allestire fiere e sagre dove non fosse stato assicurato lo svolgimento delle manifestazioni in forma statica o con postazioni fisse. In quella data fu anche disposto il limite massimo di 20 persone per feste private e matrimoni. Disposizione leggermente modificata dopo una riunione con i responsabili del settore wedding che ha portato, lo scorso 5 ottobre, a una nuova regolamentazione: nessun limite al numero degli invitati, ma confermando il divieto dei buffet e obbligando i gestori delle strutture ricettive a comunicare all'Unità di crisi regionale, ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva per consentire alle forze dell'ordine e alle Asl di effettuare i dovuti controlli. E questa mattina il governatore De Luca ha incontrato a Roma il ministro della Salute, Roberto Speranza e il commissario Domenico Arcuri, per fare il punto sulla situazione epidemiologica in Campania e predisporre tutte le iniziative necessarie in questa fase. "Messa a disposizione da parte della Protezione civile, nei tempi più rapidi possibili, di personale medico e infermieristico volontario, già utilizzato da Governo e Commissario nell'emergenza dei mesi scorsi, per porre in essere il controllo sui territori", è la richiesta avanzata. Nel corso della riunione si è rilevata la criticità della carenza di personale con bandi pubblici già esperiti che non hanno prodotto la sufficiente copertura. Il numero elevato di contagi registrati vede una grande prevalenza di asintomatici destinati, quindi, all'isolamento domiciliare ma questo richiede l'impegno straordinario di personale medico infermieristico indispensabile per seguire i pazienti nel periodo di isolamento. Da qui la richiesta avanzata dal governatore.