Coronavirus, all'Hub vaccini della Difesa 1.854.700 nuove dosi

Pratica di Mare, 2 apr. (askanews) - Sono già in distribuzione in tutte le regioni italiane, a cura delle Forze armate nell'ambito dell'Operazione Eos della Difesa, i circa 2 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca e Moderna arrivati tra il primo e il 2 aprile 2021 all'Hub nazionale vaccini della Difesa, costituito nell'aeroporto dell'Aeronautica militare a Pratica di Mare, alle porte di Roma.In dettaglio, si tratta di 1.346.000 dosi di vaccino AstraZeneca arrivate il 2 aprile che si sono aggiunte ad altre 7.100 di AstraZeneca e 501.600 di Moderna arrivate il primo aprile, per un totale di 1.854.700 dosi di siero immunizzante contro la Covid-19.Le dosi di vaccino sono state consegnate in 93 farmacie ospedaliere in tutte le 20 regioni con 17 mezzi dell Esercito con cabina frigo e 22 mezzi dei corrieri SDA, scortati dall'Arma dei Carabinieri; impiegati 56 militari (46 dell Esercito, 4 della Marina, 2 dell Aeronautica e 4 Carabinieri). Il trasporto aereo dei vaccini per le isole: Sicilia e Sardegna è stato effettuato con un aereo C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa dell Aeronautica militare.Si tratta della 15esima consegna dall'inizio delle attività nell'Hub Nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Il piano del Ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus Sars-Cov2.