Coronavirus, Franceschini: su cultura impatto grave e di lungo termine

Roma, 14 apr. (askanews) - "E' evidente l'assoluta gravità dell'impatto di questa crisi sul settore della cultura. Bisogna agire tutti insieme, perchè l'impatto non sarà solo immediato ma rischia di essere di lungo termine".A spiegarlo è stato il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, in un'audizione alla Commissione Cultura della Camera sulle iniziative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso nel settore dei beni e delle attività culturali."Un conto è riaprire un museo dove sarà sufficiente rispettare il distanziamento ed è abbastanza possibile - sottolinea il ministro - un conto sono i teatri, i cinema, gli eventi, dove non basta il tema del distanziamento e dove dovremo ascoltare l'autorità scientifica".