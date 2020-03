Coronavirus, Fontana: nella zona rossa oggi siamo a crescita zero

Milano, 13 mar. (askanews) - "Parlavo con il ministro Speranza che era contento del fatto che i dati che abbiamo elaborato, rielaborato e ancora valutato della zona rossa oggi sono arrivati alla crescita zero: quello deve essere preso come modello". A dirlo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Quello è il punto da prendere come riferimento. Chi applica misure rigorose blocca lo sviluppo del contagio. Speranza era molto soddisfatto della notizia, comunicherà la notizia in altri territorio dove non ci sono espansioni come da noi per ribadire la necessità che le misure devono essere applicate rigorosamente"