Coronavirus e fake news, denunce e appelli dal Niguarda di Milano: "Fidatevi solo delle fonti ufficiali"

Saltano di chat in chat e si diffondono con una velocità difficile da arrestare. I più non gli danno peso ma molti ci cascano: sono messaggi allarmistici, spesso audio, che servono ad alimentare il panico e l'insicurezza che già accompagnano queste fiornate di domiciliazione forzata, a cui sono costretti milioni di italiani a causa dell'emergenza Coronavirus. I danni che derivano dalla diffusione di notizie false possono essere gravi. Ne è certa la direzione dell'ospedale Niguarda di Milano che ha sporto querela alla Polizia di Stato contro due messaggi che da giorni diffondono falsità su quanto accade nei reparti degli ospedali milanesi, dando una percezione ben diversa da quella che è la realtà, peraltro già abbastanza difficile di suo.

"Non è vero che lasciamo morire i pazienti, non è vero che non intubiamo i pazienti anziani, non è vero che scegliamo chi curare in base all'età e non è vero che le terapie intensive sono piene di giovani, la percentuale di giovani nelle terapie intensive è bassa", dice il professor Roberto Fumagalli, Direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione del Niguarda, in un video postato sul canale YouTube dell'ospedale, ribadendo la pericolosità delle fake news e quanto sia invece importante che i cittadini sappiano cosa accade veramente nelle corsie e all'interno dei reparti. E per saperlo è bene che ci si affidi solo alle fonti d'informazione ufficiali.

Un video per smontare la bufala

"Nonostante il nostro enorme impegno in questi giorni sono girati messaggi, anche audio, allarmanti, sbagliati, che descrivono una situazione che non corrisponde al vero", ha detto Fumagalli, facendo riferimento a quelle tracce audio che descrivevano situazioni ben lontane dalla realtà e che, soprattutto, insinuavano il dubbio di trattamenti diversi a seconda dell'età dei pazienti. "Vi chiedo di non contribuire alla diffusione di questi messaggi e di affidarvi solo all'informazione qualificata", è l'appello di Fumagalli.

Nel primo dei due audio, un messaggio vocale "whatsapp" della durata di 5 minuti e 26 secondi, parla una sedicente cardiologa presso una terapia intensiva di Milano. La donna, secondo la ricostruzione della Questura, si qualifica come Martina e riporta notizie circa la gestione dell'emergenza sanitaria "Covid-19" all'interno dell'ASST Niguarda, "suscettibili di destare allarme sociale nei destinatari". Nel secondo invece, sempre un messaggio vocale della durata di 2 minuti e 15 secondi, l'autore riporta false notizie circa la gestione dell'emergenza sanitaria "Covid-19" all'interno dell'A.S.S.T. Niguarda. Quest'ultimo audio era stato condiviso anche da alcune testate giornalistiche sui loro siti online.

Per il direttore generale "le voci narranti rappresentano una situazione sanitaria non supportata da alcun dato reale e oggetto di una libera interpretazione personale che configura ipotesi di procurato allarme; tali messaggi concorrono drammaticamente ad aggravare una situazione emergenziale che necessita di una corretta e coerente gestione delle informazioni". La raccomandazione della Questura di Milano è che i cittadini provvedano a "cestinare e a non divulgare messaggi allarmistici che non provengano dalle Istituzioni e dalla Polizia di Stato tramite i propri canali web e sociali".

La vitamina C e l'acqua calda

L'elenco delle bufale va avanti. Una fake news clamorosa sta viaggiando da un paio di giorni sui social tanto da diventare top trend su Twitter nonostante sia totalmente falsa. Un'altra sedicente dottoressa secondo cui alcuni ospedali milanesi starebbero testando sui malati di coronavirus, con successo, la vitamina C. La medica invita quindi le persone ad assumerne in quantità per prevenire il contagio: balla colossale che nessuna attinenza ha con la prevenzione dal Coronavirus. "E' ovviamente una notizia falsa. Certo, come si sa già da anni, la vitamina C ha funzione antiossidante ed è adiuvante, può aiutare, ma certo non curare né prevenire il coronavirus", dice il virologo dell'università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco. E altra fake news virale in queste ore "è quella che bere bevande calde e risciacquare la bocca con acqua calda aiuti a eliminare il virus. Falsa anche questa".

La bufala della disinfestazione dal cielo

Altra bufala da chilo, responsabile di aver generato allarmismo ad Asti e a Parma, è la notizia che il governo starebbe mettendo in atto una disinfestazione dal cielo. Il messaggio, recapito a migliaia di telefonini, recita che questa sera "dalle 23 fino alle ore 5 del mattino faranno disinfestazione con gli elicotteri in tutta la città com'è c'è stato in Cina quindi stasera ritiriamo biancheria e per chi possiede animali farli entrare". Tutto ovviamente falso, anche se il messaggio continua con l'elenco dei prodotti che saranno sversati sulla città, tra cui amuchina, ddt o candeggina. Inverosimile, ma c'è chi ci crede. "Ho avuto il telefono impazzito dalle chiamate di cittadini - spiega il sindaco di Asti Maurizio Rasero - che mi chiedevano se era vero che sarebbero arrivati elicotteri a buttare sostanze sulla città per disinfettare. Ma qui siamo impazziti... Gente che scrive che sono raddoppiati i casi degli infetti nell'ospedale di Asti, ma non è vero. Vergognatevi! Per parlare bisogna avere dati certi da fonti certe e autorevoli, altrimenti state zitti", tuona definendo "vigliacco" chi diffonde notizie false.