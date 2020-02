Coronavirus, a Fabriano messa streaming

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 26 FEB - Sospese le messe in tutte le Marche a causa dell'emergenza Coronavirus, a Fabriano ci si attrezza. Don Umberto Rotili, parroco della più popolosa parrocchia della città, Beata Maria Vergine della Misericordia, ha organizzato un collegamento con la sua pagina Facebook: oggi alle 19 ci si può collegare per assistere in diretta alla celebrazione del rito delle Ceneri in streaming. "Sarà possibile seguire tutta la celebrazione e partecipare spiritualmente alla comunione eucaristica" ha annunciato don Umberto in un post che ha subito ottenuto tantissimi like e commenti di apprezzamento da parte dei suoi parrocchiani e non solo. Non sarà l'unica celebrazione eucaristica via social: il parroco della Misericordia ha annunciato che la diretta streaming sarà ripetuta domenica 1 marzo alle 11.