Coronavirus: E-R, 40 casi e un morto

(ANSA) - BOLOGNA, 18 LUG - Sono 40 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Secondo il bollettino della Regione, con dati aggiornati alle 12, la gran parte dei nuovi contagi (individuati grazie a 4.775 tamponi) sono riconducibili a focolai già noti e a persone rientrate dall'estero. Fra questi, 25 sono asintomatici. Si conta un nuovo decesso, nel Riminese. A fronte di 33 nuove guarigioni, i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.234 (6 in più di ieri). Restano 8 i pazienti in terapia intensiva e scendono a 85 (-2 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.