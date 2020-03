Coronavirus, due militari positivi: in quarantena due navi della Marina

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Due militari, che 10 giorni fa avevano svolto attività in mare sulle navi anfibie San Giusto e San Giorgio, sono risultati positivi al Covid-19: la Marina Militare ha adottato di iniziativa misure precauzionali per limitare al massimo il rischio di contagio. "I due militari, di cui uno è ricoverato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dopo aver mostrato sintomi connessi al virus sono stati sottoposti al tampone naso faringeo, risultato poi positivo. Gli stessi hanno informato del contagio i rispettivi comandi - fa sapere la Marina Militare - La Marina Militare ha immediatamente adottato provvedimenti restrittivi a tutela della salute del personale, dei familiari e della cittadinanza, segnalando a scopo quarantenario gli equipaggi delle due navi alle autorità sanitarie". "Le navi resteranno ormeggiate in porto a Brindisi vigilate dal personale della Stazione Navale che ne manterrà lo stato di efficienza", sottolinea ancora la Marina.