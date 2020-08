Coronavirus: dipendente Sottovento intubato a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 26 AGO - Due nuovi ricoveri per Covid-19 nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari, uno dei quali in gravi condizioni, intubato e seguito dal personale medico di Rianimazione. La persona per cui i medici hanno deciso la ventilazione assistita mediante intubazione endotracheale è un uomo di 56 anni, dipendente del Sottovento di Porto Cervo, il cui gestore si trova già ricoverato da un paio di giorni nello stesso ospedale. L'altro paziente è un turista anziano che stava trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda. Per quest'ultimo le condizioni di salute non sono preoccupanti. Nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari ci sono al momento 14 persone ricoverate dopo aver contratto il Coronavirus. (ANSA).