Coronavirus, Speranza: 'Isolamento unica via'. L’Oms promuove l’Italia: basta panico

Sono oltre 400 i contagiati dal coronavirus in dieci regioni d'Italia, con 12 decessi. Cambia il criterio dei test: tamponi solo a chi ha sintomi o è stato a contatto con positivi. Guarita a Roma la coppia cinese, primi casi diagnosticati in Italia. In auto-isolamento il governatore lombardo Fontana, negativo ma con una collaboratrice positiva. Nas negli ospedali lodigiani. Da oggi scuole chiuse per 3 giorni in Campania.

Speranza: "L'isolamento dei contagiati è l'unica strada"

Oggi in Senato l'informativa del ministro della Salute, Roberto Speranza, che terrà poi una conferenza stampa con Di Maio. Il 26 febbraio Montecitorio ha approvato il decreto con le misure per l'emergenza. "Sono due i focolai - ha detto Speranza - e nessuna prova del paziente zero. "I primi riscontri dimostrano che ci sono stati due focolai, uno piu' vasto in Lombardia, uno in Veneto e da questi derivano gli altri casi". Il nuovo coronavirus "ci preoccupa perché ad un tasso basso di letalità corrisponde un tasso alto di contagio che potrebbe colpire la popolazione più debole e anziani e sovraccaricare i presidi sanitari, quindi bisogna limitare la diffusione del contagi e l'isolamento dei contagiati è l'unica strada che garantisce la riduzione della diffusione virus", ha detto. Nella "stragrande maggioranza dei casi il coronavirus comporta sintomi molto lievi", ha aggiunto.

Lo sbarco dell'equipaggio della Diamond Princess

E' iniziato lo sbarco dell'equipaggio della nave da crociera Diamond Princess, attraccata da inizio febbraio a Yokohama e che ha registrato un vero e proprio focolaio dell'epidemia. I membri dell'equipaggio saranno messi nuovamente in quarantena in strutture a terra, ha dichiarato il governo giapponese. "Oggi i 240 membri dell'equipaggio lasceranno la nave e queste operazioni di sbarco continueranno per un paio di giorni", ha reso noto il ministero della Salute. Sulla nave oltre 700 persone sono state trovare positive al test del coronavirus e quattro sono morte. A bordo, tra i componenti dell'equipaggio, anche 13 italiani tra cui il comandante Gennaro Arma.

Crociera Msc respinta ai Caraibi

Intanto si stringe il cordone sanitario del mondo attorno all'Italia, ormai percepita come un focolaio sempre più pericoloso del coronavirus. E mentre crescono gli stop ai voli provenienti dal nostro Paese, si moltiplicano anche i contagi all'estero tra coloro che hanno soggiornato nelle ultime settimane nelle regioni del Nord epicentro della malattia. A una nave da crociera della Msc è stato impedito lo sbarco in Giamaica e alle isole Cayman, nel timore - poi rivelatosi infondato - di contagi. Ma è il segnale a preoccupare.

Trump: "Troppo presto per bloccare i voli dall'Italia"

E' ancora troppo presto per gli Stati Uniti decidere eventuali restrizioni ai viaggi dall'Italia e dalla Corea del Sud. "Ora non è il momento giusto. Al momento giusto potremmo farlo, vedremo cosa succede. Intanto monitoriamo gli arrivi dalle aree infette", ha affermato Donald Trump, ammettendo comunque che il nostro Paese, così come altri, sta incontrando "difficoltà" con l'emergenza.

Oms: "Fiducia in che sta facendo il ministero della Salute"

"Non bisogna cedere al panico, bisogna fidarsi pienamente di quello che sta facendo il ministero della Salute in Italia, in collaborazione con la Protezione Civile". Lo ha detto il direttore Europa dell'Oms, Hans Kluge. "Il tasso di mortalità per l'influenza normale è leggermente inferiore a quello del nuovo coronavirus, che ora è pari al 2%, ma è sceso all'1% in Cina", ha aggiunto il direttore dell'Oms Europa. "Il punto - ha spiegato Kluge - è il denominatore, che però non conosciamo. Quando saranno registrati più casi potremo calcolare meglio il dato. Ora in Cina e' calato all'1 per cento" Secondo Kluge è troppo presto per calcolare la mortalità in Italia, che ora sembra leggermente superiore. "È troppo presto per dirlo. Certamente muoiono persone sopra i 65 anni, con un sistema immunitario indebolito, persone che sono vulnerabili anche rispetto alla normale influenza".

In Cina accertati 433 nuovi casi e 29 morti

La Cina ha registrato il 26 febbraio 433 nuovi casi di infezione e 29 nuovi decessi. Lo riferisce la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) nel suo aggiornamento quotidiano sulla crisi, precisando che nella provincia dell'Hubei, epicentro dell'epidemia, le infezioni aggiuntive certe sono state 409 e i decessi 26. Tra i 29 decessi, ai minimi da oltre un mese, oltre ai 26 dell'Hubei, ne figurano uno a Pechino e uno ciascuno nelle province di Heilongjiang ed Henan. Mercoledì, inoltre, sono stati registrati 508 casi sospetti e la guarigione di 2.750 persone dimesse dagli ospedali per un totale di 32.495, mentre i pazienti in condizioni gravi sono calati di 406 unità, a 8.346. I contagi accertati nel Paese sono saliti a 78.497 in tutto il Paese, di cui 2.744 causa di morte. La Commissione sanitaria nazionale ha poi precisato che 2.358 soggetti sono ancora sospettati di essere infetti. Sono stimati in 652.174 le persone tracciate che sono venute a contatto con casi positivi al coronavirus: di questi, 12.823 sono stati rilasciati al completamento della fase di osservazione medica, mentre 71.572 lo sono tuttora.

In Corea del Sud la diffusione più rapida

La rapidità di diffusione è riscontrabile nella Corea del Sud: 334 casi solo il 26 febbraio, il passo più veloce finora registrato, per un totale salito a quota 1.595. Il numero delle vittime resta invece fermo a 12. La compagnia aerea americana Delta riduce temporaneamente il numero di voli settimanali fra gli Stati Uniti e la Corea del Sud, a causa del coronavirus. "Dal 29 febbraio al 30 aprile sarà sospeso il collegamento fra Minneapolis/St.Paul e Seul. Delta ridurrà a cinque volte alla settimana i servizi fra Seul e Atlanta, Detroit e Seattle fino al 30 aprile", afferma la compagnia. "La salute e la sicurezza dei nostri clienti e dei nostri dipendenti è una priorità e Delta ha assunto misure e strategie per rispondere alla crescente preoccupazione".