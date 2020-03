Coronavirus, i malati salgono a 3296. La riapertura delle scuole potrebbe slittare

Sono 3.296 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 590 persone, e 148 i morti. E' questo l'ultimo bilancio della Protezione civile sull'emergenza coronavirus. Infine 148 i morti, 41 in più. Dall’inizio dell’emergenza si registrano in Italia 3.858 casi di Covid-19: le persone attualmente positive sono però di meno, 3.296, mentre 414 sono i guariti (10,73%) e 148 i deceduti (3,84%). Le vittime delle ultime 24 ore sono di età compresa tra i 66 e i 94 anni, “persone fragili per lo più con diverse patologie”, ha spiegato il commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli illustrando i dati di oggi. Del totale dei positivi, 1790 sono ricoverati con sintomi, 351 in terapia intensiva, il 10% delle persone affette dal Coronavirus, e 1155 in isolamento domiciliare.

La riapertura delle scuole potrebbe slittare

Dati che spingono ad ipotizzare che potrebbe non fermarsi al 15 marzo la chiusura di scuole e università come spiegato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Vedremo. Ovviamente in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezza, torneremo a fare un aggiornamento. In questo momento non lo so neanche io, dobbiamo sempre ragionare nel segno dell'adeguatezza e proporzionalità" ha detto il premier ai giornalisti.

Primo decesso a Roma, era anziana cardiopatica

Intanto c'è il primo decesso a Roma. La donna deceduta all'ospedale San Giovanni di Roma e da un primo test risultata positiva al coronavirus era una paziente cardiopatica di 87 anni. La donna era ricoverata al San Giovanni dal 17 gennaio e ha avuto "una severa endocardite in quanto portatrice di protesi valvolare seguita da una problematica respiratoria", precisa l'ospedale sottolineando che "stante il complesso quadro clinico è possibile affermare che la donna sia deceduta 'con' il COVID-19 e non a causa dello stesso".

"Nessuno si senta immune"

L'appello da parte del presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro che ha voluto sottolineare l’importanza del rispetto delle raccomandazioni per il contenimento del virus. "Le misure di contenimento sono importanti e il nostro governo le sta adottando ma è anche importante come noi ci comportiamo", ha detto Brusaferro, e che quindi è fondamentale che "ognuno di noi non si senta immune dalla possibilità di infezione ma si senta coinvolto dalle misure che ne riducono la circolazione. Solo questo ci può aiutare a rallentare questa curva".