Coronavirus: superati i mille contagi in Italia. Conte: 'Più deficit per aiutare economia'

Sono oltre mille (1.049) le persone che ad oggi risultano positive al coronavirus in Italia. A queste si aggiungono 29 persone decedute e 50 guariti in tutta la Penisola. Prorogata fino all'8 marzo la chiusura delle scuole solo nelle Regioni della "zona rossa": Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. In Piemonte si riapre mercoledì 4 marzo, in Liguria classi vuote solo a Savona, ritorno all'attività anche in Friuli Venezia Giulia e Marche.

Terzo caso in Abruzzo

Terzo caso in Abruzzo. E' positivo al Covid 19 il secondo test, eseguito dall'Istituto Superiore di Sanità, sull'uomo ricoverato in isolamento all'ospedale di Pescara. Il paziente, residente in un Comune dell'area metropolitana Chieti-Pescara, aveva riferito di essere rientrato la scorsa settimana da un viaggio di lavoro in Lombardia e di aver quasi immediatamente accusato dei sintomi influenzali che lo avevano portato a rimanere in casa.

Il nuovo decreto

Sarà adottato il nuovo decreto del presidente del Consiglio: via le "zone gialle" e singole città equiparate allo status delle tre Regioni più colpite, con le stesse restrizioni. Oltre Savona, anche Pesaro-Urbino. Tensione con alcune Regioni per i fondi destinati all'emergenza nella riunione alla Protezione civile con premier e ministri. La Lombardia critica il decreto con le prime misure per le zone rosse: 'Troppo poco'.

Conte: "Più deficit per aiutare economia"

Il premier Conte promette nuovi interventi, al lavoro per un secondo e un terzo provvedimento. "L'Italia ha bisogno di una grande spinta economica. Vogliamo creare una grande accelerazione degli investimenti", ha detto Conte. "Il governo lavora per mitigare l'impatto negativo sull'economia dell'emergenza coronavirus, il Paese va sbloccato e serve una terapia d'urto - ha dichiarato al Fatto Quotidiano -. E' in arrivo un secondo decreto con finanza aggiuntiva a sostegno di settori e imprese, ma serve l'autorizzazione del Parlamento per ampliare il deficit. E si chiederà di poterlo fare in accordo con le autorità europee".

Il ministro Gualtieri: "Aiuti per 3,6 miliardi"

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri annuncia "un pacchetto di risorse da 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pil, con interventi che saranno concordati nei prossimi giorni con parti sociali, associazioni di categoria ed enti locali". "Il governo è pronto per la fase due dell'emergenza coronavirus", ha detto Gualtieri a La Repubblica, ed il decreto relativo sarà varato entro venerdì 6 marzo. Stanziamenti aggiuntivi, spiega, per i quali sarà chiesta l'autorizzazione parlamentare e compatibili con la flessibilità del patto di stabilità: "Non ho ragione di temere che Bruxelles possa contestare la nostra richiesta".

L'equipaggio si è rifiutato di salire a bordo: italiani a terra

L'innalzamento al livello massimo dell'allarme per i viaggi nelle zone più colpite dal coronavirus compiuto dal governo americano sortisce il primo risultato: American Airlines ha sospeso fino al 24 aprile tutti i voli da e per Milano. Nelle maglie di questa decisione è rimasto impigliato un gruppo di italiani, fatti scendere dall'aereo quando già alcuni di loro si erano accomodati in poltrona. L'equipaggio si è rifiutato di salire a bordo del volo in partenza dall'aeroporto JFK di New York per paura del contagio, e a nulla sono valse le rimostranze dei passeggeri che sono stati letteralmente bloccati in fase di imbarco.