Coronavirus, cresce ancora il contagio +574 e 3 decessi

Roma, 14 ago. (askanews) - Brusco incremento dei casi di positività al Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 574 nuovi casi di positività (ieri erano 523 in più). Tre i decessi avvenuti. Il numero complessivo dei deceduti è adesso 35.234. Aumenta di 403 persone il numero dei dimessi guarito. Attualmente sono positive in Italia 14.249 persone (+168 rispetto a ieri). E' quanto emerge dal Bollettino del Ministero della Salute Iss.