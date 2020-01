Coronavirus: coppia cinesi a Verona

(ANSA) - VERONA, 31 GEN - Ha soggiornato per una sola notte a Verona la coppia di turisti cinesi ora ricoverati allo Spallanzani di Roma per il Coronavirus. Lo rende noto la Direzione regionale Prevenzione del Veneto. Sono stati inviati nell'albergo i sanitari del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 9 Scaligera "per effettuare le necessarie indagini". La coppia ha avuto contatti solo con un addetto dell'hotel. "La persona in questione, che ha avuto un contatto, per quanto breve e a una certa distanza, per precauzione - si sottolinea - è stata sottoposta alle procedure della sorveglianza attiva, che prevedono la verifica costante delle condizioni di salute e della temperatura corporea".