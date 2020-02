Coronavirus, contagiati oltre quota mille: 29 morti, 50 guariti

Roma, 29 feb. (askanews) - Le persone contagiate dal coronavirus in Italia superano quota mille e arrivano a 1049; i decessi sono 29 e 50 i guariti. Ad oggi sono quindi in totale 1128 le persone che hanno contratto il virus, compresi morti e guariti.Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel punto stampa nella sede del Dipartimento ha riferito che "dei 1049 contagiati 543, il 52%, è in isolamento domiciliare, sono persone che non hanno sintomi o hanno sintomi talmente lievi da non richiedere ricovero. I ricoverati con sintomi sono 401, il 38% dei colpiti, e 105 persone, il 10%, sono in terapia intensiva"."Registriamo 8 decessi nella giornata di oggi di persone che erano positive al coronavirus, persone anziane, 6 in Lombardia e 2 in Emilia Romagna. Abbiamo 4 guariti, è un dato positivo, sono della Liguria"."Il totale della distribuzione del numero nelle tre Regioni più importanti delle persone contagiate - ha detto ancora il capo della Protezione civile - è di 552 nella Lombardia, il 52%; 189 in Veneto, il 18%; e 213 in Emilia Romagna, il 20% del totale. Sui tamponi effettuati siamo arrivati a oltre 18.500".Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha chiarito che "l'effetto delle misure adottate la scorsa settimana ci attendiamo che non possa avvenire prima di 8-10 giorni: ci vogliono 13-14 giorni per capire l'effetto e il tempo è esattamente dato dal tempo di incubazione. Quindi i casi che oggi individuiamo e segnaliamo sono casi che molto verosimilmente nella stragrande maggioranza hanno contratto l'infezione prima che adottassimo queste misure. Bisogna capire l'andamento della situazione prima di fare scelte o adottare misure che si basino sulla comprensione del fenomeno", ha concluso Brusaferro.