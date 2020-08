Contagi da Covid-19, accordo tra Lazio e Sardegna: test a imbarchi da e per l'isola

Non si fermano i contagi da coronavirus con le vacanze ormai agli sgoccioli e la riapertura delle scuole che si avvicina. Dopo i numerosi casi registrati tra i turisti in Sardegna, la regione ha concordato con il Lazio l'obbligo di test in arrivo e in partenza per l'isola.

Record nel Lazio

L'accordo è arrivato dopo le polemiche esplose in seguito al record assoluto di contagi in un giorno dall'inizio della pandemia (215 nuovi casi di Coronavirus) nel Lazio. La regione della Capitale ha fatto partire una campagna molto mirata di tamponi (aeroporti, drive-in) che aumenta di molto la possibilità che il test colga nel segno rispetto ai dati 'da territorio' di pochi mesi fa, ma 215 nuovi contagi rimangono parecchi.

Il rientro dalle vacanze in Sardegna

Specie perché il 61% sono link da rientro e quasi la metà del totale sono collegati alla Sardegna: 97 i casi oggi provenienti dall'isola della movida, dove in agosto si era trasferito un largo giro di ragazzi della Capitale in cerca di divertimento nei locali in particolare di Porto Rotondo. Vita notturna costata cara: al momento sono 231 in totale i contagiati nel Lazio provenienti dall'isola.

Il modello

La polemica tra Lazio e Sardegna è stata superata grazie alla mediazione del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, Lazio e Sardegna hanno concordato sulla necessità di effettuare i tamponi, con test in Sardegna per chi lascia l'isola e test nel Lazio per chi parte per la Sardegna. L'intesa, su cui stanno lavorando i tecnici, prevederebbe che il Lazio si faccia carico dei tamponi e test per garantire la sicurezza di chi arriva, così come già avviene a Ciampino e Fiumicino, mentre da parte della Sardegna c'è stata l'immediata disponibilità per la ricerca di una soluzione che garantisse la sicurezza di tutti. Il modello di accordo potrebbe essere replicato anche con le altre regioni in caso fosse necessario.

Lo scontro tra Zingaretti e Solinas

A battere il pugno sul tavolo era stato direttamente il governatore Nicola Zingaretti: "Il Ministero della Salute e la Regione Sardegna devono urgentemente predisporre controlli con tampone agli imbarchi dei traghetti" ha detto. Christian Solinas, ieri, da questo orecchio non voleva proprio sentire: "Non siamo l'isola degli untori - diceva - tutti i casi sono di importazione. Spetta al governo, se lo ritiene opportuno, attivare i test per chi esce: per noi non è necessario".