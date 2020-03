Coronavirus, colloquio Speranza-Kluge. Oms sostiene misure Italia

Roma, 8 mar. (askanews) - Si è svolto questa mattina un colloquio telefonico tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge. Speranza ha illustrato a Kluge le misure restrittive adottate ieri dal governo. In un tweet il direttore dell'Oms in Europa ha dichiarato il pieno sostegno ai provvedimenti presi dall'Italia. Lo rende noto il ministero della Salute in un comunicato."L'Italia - ha scritto Kluge in un tweet - ha preso una decisione coraggiosa per contenere e mitigare il rischio del Covid 19 per la sua popolazione. L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sostiene pienamente l'impegno del Governo a livello statale e regionale. Il popolo italiano, tutti i medici, infermieri e staff sanitario - conclude Kluge - sono in prima linea. Siamo uniti con l'Italia".