Coronavirus, i malati salgono a 3296. Chiusura scuole, possibile proroga oltre il 15 marzo. Conte: stanziati 7,5 mld

L'ultimo bilancio della Protezione civile ha confermato che nel nostro Paese prosegue l'emergenza coronavirus: i malati sono 3296, con un incremento di 590 rispetto a ieri. Cresce anche il numero dei guariti: 414, 138 in più. Infine 148 i morti, 41 in più. Dati che spingono ad ipotizzare che potrebbe non fermarsi al 15 marzo la chiusura di scuole e università come spiegato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Vedremo. Ovviamente in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezza, torneremo a fare un aggiornamento. In questo momento non lo so neanche io, dobbiamo sempre ragionare nel segno dell'adeguatezza e proporzionalità" ha detto il premier ai giornalisti.

7,5 mld per famiglie e imprese

Durante la conferenza stampa di Conte a Palazzo Chigi ampio spazio ha avuto l'economia, secondo fronte caldo del Paese dopo quello sanitario. "Abbiamo stanziato 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando quest'emergenza" ha annunciato il presidente del Consiglio secondo cui si tratta "di misure straordinarie e urgenti".

Su deficit nessun salto buio, Ue comprenderà

"E' previsto che sia sentita la commissione Ue in questo iter a cui stiamo lavorando per creare questo scostamento rispetto agli obiettivi programmatici. Non facciamo un salto nel buio, possiamo già dichiarare che c'è la piena sensibilità della commissione Ue a comprendere l'emergenza che stiamo attraversando. Non ci aspettiamo nessuna distonia rispetto all'atteggiamento" ha rassicurato Conte.

Rinvio referendum taglio dei parlamentari

Intanto c'è stato il via libera del Consiglio dei ministri al rinvio del referendum del 29 marzo per il taglio dei parlamentari. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà ha spiegato che "il Governo ha ritenuto opportuno rivedere la decisione circa la data del referendum che era stata fissata prima dell'emergenza sanitaria, allo scopo di assicurare a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un'informazione adeguata". Anche su questo tema ulteriori chiarimenti sono stati forniti ai giornalisti dal premier Conte. "Abbiamo deliberato di rinviare il referendum. Bisognava fare chiarezza. Non c'è ancora una nuova data, è un rinvio tecnicamente sine die" ha spiegato il presidente del Consiglio.

Il bilancio nelle singole regioni

Dai dati della protezione civile è emerso che i malati sono 1.777 in Lombardia, 658 in Emilia Romagna, 380 in Veneto, 106 in Piemonte, 120 nelle Marche, 45 in Campania, 21 in Liguria, 60 in Toscana, 41 nel Lazio, 21 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 12 in Puglia, 8 in Abruzzo, 7 in Trentino, 7 in Molise, 9 in Umbria, 1 in provincia di Bolzano, 2 in Calabria, 2 in Sardegna, uno in Basilicata, e 2

Valle d'Aosta.

Borrelli: nessuna criticità in ospedali

"Non ci sono criticità nei nostri ospedali, compresi quelli della Lombardia che sono oberati di lavoro" ha detto Borrelli ribadendo che è già in atto "il piano di potenziamento delle terapie intensive e sub intensive". "Con le Regioni e il ministero della Salute - ha spiegato il capo della Protezione Civile - è stata predisposta una tabella per consentire un monitoraggio costante dei posti nelle terapie intensive, tenendo conto anche dell'ampliamento delle disponibilità e dell'attivazione della Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso". "Quando in una regione si esaurisce la disponibilità di posti in rianimazione - ha proseguito - non è che si lascia morire le persone, ci si attiva"

Focolaio partito dalla Germania

Inizia a farsi più chiaro il modo in cui il coronavirus ha raggiunto l'Europa. Il virus è entrato nel Vecchio Continente più volte e il primo focolaio potrebbe essere quello isolato in gennaio in Germania, a Monaco. Lo indica la mappa genetica pubblicata sul sito Netxstrain, fondato e diretto dal gruppo guidato da Trevor Bedford, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle. La mappa, che ricostruisce una sorta di albero genealogico del virus, indica che il focolaio tedesco potrebbe avere alimentato silenziosamente la catena di contagi al punto da essere collegato a molti casi in Europa e in Italia. Analizzando il percorso e le mutazioni genetiche del coronavirus, gli studiosi hanno rilevato che è entrato in Europa più volte. "Dal primo febbraio circa un quarto delle nuove infezioni in Messico, Finlandia, Scozia e Italia, come i primi casi in Brasile, appaiono geneticamente simili al focolaio di Monaco", rileva Bedford.

Primi sintomi paziente 1 il 24 gennaio

Nei quattro giorni seguenti sono risultati positivi anche molti dipendenti della stessa azienda tedesca. Il caso era diventato celebre a fine gennaio come esempio della capacità del coronavirus di trasmettersi anche in assenza di sintomi. Sebbene la sede dell'azienda fosse stata chiusa dopo la comparsa dei primi casi, i ricercatori ritengono che il focolaio di Monaco possa essere collegato a una buona parte dell'epidemia in Europa, compresa l'Italia. "Il messaggio importante - rileva Bedford - è che il fatto che un focolaio sia stati identificato e contenuto non significa che questo caso non abbia continuato ad alimentare una catena di trasmissione che non è stata rilevata finché non è cresciuta al punto da avere dimensioni consistenti".