Coronavirus, chiuse scuole e locali nei tre paesi del Lodigiano

Milano, 21 feb. (askanews) - Il sindaco di Codogno e Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, hanno deciso con diverse ordinanze di chiudere scuole, locali pubblici come bar o ristoranti e edifici pubblici nei propri paesi in seguito ai casi di Coronavirus. Sulla stessa linea anche Castiglione d'Adda dove, oltre agli uffici comunali, la biblioteca e il centro per la raccolta dei rifiuti, sono state sospese anche le attività ricreative, sportive oltre che cancellate le manifestazioni per il Carnevale in programma per domenica 23 febbraio.