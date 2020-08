Coronavirus: in Italia ancora casi in aumento, + 1071 rispetto a ieri. Tre i morti

Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. Nelle ultime 24 ore i tamponi sono stati 77.674 per un totale che sale a 7.940.266. La Valle d'Aosta è l'unica regione a zero contagi da ieri. Questi i dati del ministero della Salute. In totale, i casi di coronavirus in Italia sono saliti a 258.136 (+1.071), mentre i decessi sono 35.430. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 77.674 (ieri erano stati 71.996).

In calo le terapie intensive

Sono in calo (-5) le terapie intensive legate al Covid, mentre i ricoveri con sintomi sono cresciuti (+5). I contagiati in isolamento domiciliare sono 825, dato che rappresenta anche l'incremento degli attuali positivi (17.503). Sono i dati forniti dal ministero della Salute. I guariti oggi sono 243 (ieri erano stati 274) per un totale di 205.203.

In Lombardia 185 nuovi casi e zero decessi

Sono 185 i nuovi contagiati in Lombardia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 174, ma con oltre duemila tamponi effettuati in più (12.957 contro 10.703). Non si registrano decessi e il totale dei morti in regione resta quindi fermo a 16.852. Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (14, -3) che negli altri reparti (148, -1). Aumentano i casi soprattutto a Milano, visto che sono 71 (ieri 54), di cui 48 a Milano città, e a Pavia (38 contro i 4 di ieri). Nessun caso a Bergamo, 23 nuovi contagiati a Brescia.

44 nuovi casi in Sardegna, 34 nel nord isola

Si registrano 44 nuovi casi di positività al Covid-19 in Sardegna nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale: 34 nel nord dell'isola, 6 nella Città Metropolitana di Cagliari, 3 nella provincia di Nuoro e 1 nella provincia del Sud Sardegna. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. Il numero complessivo dei casi sale a 1.653. In totale sono stati eseguiti 123.056 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 14, nessuno in terapia intensiva, mentre 243 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.258 pazienti guariti, più altri 4 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.653 casi positivi complessivamente accertati, 309 (+6 rispetto al dato precedente) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 169 (+1) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 103 (+3) a Nuoro, 1011 (+34) a Sassari.