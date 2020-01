Panico da Coronavirus a Roma, in un bar compare un cartello in cinese: “Non entrate”

La paura per il virus che arriva dalla Cina dilaga nonostante le numerose rassicurazioni. Un cartello scritto in cinese e in inglese per invitare chi arriva dalla Cina a non entrare è stato affisso davanti ad un bar davanti a Fontana di Trevi, in via del Lavatore, accanto ad un hotel. "A causa delle disposizioni internazionali di sicurezza, a tutte le persone provenienti dalla Cina non è permesso di entrare in questo posto. Ci scusiamo per il problema", diceva il cartello che dopo alcune ore è stato rimosso.

Raggi: "Stop psicosi e allarmismi"

Sul caso è intervenuta Virginia Raggi che su Twitter ha scritto: “Assolutamente ingiustificato il cartello comparso in un bar vicino Fontana di Trevi che vieta l’ingresso alle persone provenienti dalla Cina. Stop psicosi e allarmismi. Ascoltiamo solo indicazioni e pareri delle autorità sanitarie”.

Italiani preoccupati

La notizia che anche in Italia erano stati individuati, dopo giorni di falsi allarmi, i primi due casi di coronavirus ha creato molta ansia nello nostro paese. Da un sondaggio, realizzato dall'Eurodap (Associazione europea per il disturbo da attacchi di panico), risulta che il 78% delle persone si dice preoccupato per quanto sta accadendo. E c'è chi ha già preso le prime contromisure: il 56% ha dichiarato di fare maggiore attenzione all'igiene; e una piccola percentuale pari al 21%, in questo periodo ha deciso di evitare i mezzi pubblici.